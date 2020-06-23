підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 16:29 10
Шоу-бізнес 2020-06-23T18:00:04+03:00
Українські Новини
Через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021"

Через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021"

Елизавета Кесельман
шоу-бізнес, коронавірус у світі, Золотий глобус-2021
Золотий Глобус. Фото: omegastereo.com
Золотий Глобус. Фото: omegastereo.com

Про те, що 78-у церемонію нагородження премією "Золотий глобус" у 2021 перенесли на два місяці вперед через коронавірус заявили на сайті кінопремії.

Наголошується, що новою датою церемонії стало 28 лютого 2021 року. До цього, на це число призначено церемонію вручення премій "Оскар".

"Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії, яку вручають щорічно на початку січня.

Премія створена Діком Кларком у співпраці з Голлівудською асоціацією іноземної преси, і проглядається більш ніж у 210 країнах світу. Це одна з найбільших ночей в календарі для перегляду у прямому ефірі і найпопулярніше шоу нагород, яке об'єднує лауреатів кіно і телебачення. За даними Nielsen Media Research, телепередача "Золотий глобус" у 2020 році в середньому оцінювалася в 4,7 балу серед дорослих людей у віці 18-49 років і 18,3 мільйона глядачів.

Присудження "Золотого глобуса" починає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який зазвичай завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Як повідомляли Українські Новини, на 77-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Голлівудської асоціації іноземної преси серіал "Чорнобиль" був визнаний найкращим міні-серіалом.

Більше новин про: шоу-бізнес коронавірус у світі Золотий глобус-2021

Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok