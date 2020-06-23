Через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021"

Про те, що 78-у церемонію нагородження премією "Золотий глобус" у 2021 перенесли на два місяці вперед через коронавірус заявили на сайті кінопремії.

Наголошується, що новою датою церемонії стало 28 лютого 2021 року. До цього, на це число призначено церемонію вручення премій "Оскар".

"Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії, яку вручають щорічно на початку січня.

Премія створена Діком Кларком у співпраці з Голлівудською асоціацією іноземної преси, і проглядається більш ніж у 210 країнах світу. Це одна з найбільших ночей в календарі для перегляду у прямому ефірі і найпопулярніше шоу нагород, яке об'єднує лауреатів кіно і телебачення. За даними Nielsen Media Research, телепередача "Золотий глобус" у 2020 році в середньому оцінювалася в 4,7 балу серед дорослих людей у віці 18-49 років і 18,3 мільйона глядачів.

Присудження "Золотого глобуса" починає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який зазвичай завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Як повідомляли Українські Новини, на 77-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Голлівудської асоціації іноземної преси серіал "Чорнобиль" був визнаний найкращим міні-серіалом.