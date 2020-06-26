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26 червня 2020, пʼятниця, 22:30 6
Афіша 2020-06-26T23:15:01+03:00
Українські Новини
В український прокат з 2 липня виходить іспанська комедія "Чемпіони"

В український прокат з 2 липня виходить іспанська комедія "Чемпіони"

Елена Новикова
Прокат, комедія, Чемпіони, Вихід у прокат, Arthouse Traffic, Хав'єр Фессер

2 липня, в Україні виходить в прокат європейський хіт – іспанська комедія "Чемпіони" Хав'єра Фессера, яку вперше в Україні показали в рамках відкриття фестивалю "Єврофест: кіно для кожного", в той час, як через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Arthouse Traffic.

За сюжетом, тренер з баскетболу, засуджений до громадських робіт, отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей з ментальними порушеннями. На створення фільму авторів надихнула реальна історія баскетбольної команди Aderes (Бурхасот, Валенсія), яка складається з людей з ментальними порушеннями. Ця команда виграла дванадцять чемпіонатів Іспанії в період з 1999 по 2014 рік.

Кадр з комедіїКадр з комедії "Чемпіони". Фото: Arthouse Traffic

КомедіяКомедія "Чемпіони". Фото: Arthouse Traffic

Комедія Хав'єра Фессера стала тріумфатором іспанського «Оскара» – національної премії Гойя: з 11 номінацій вона отримала нагороди в трьох категоріях – за найкращий фільм року, найкращу пісню і найкращого актора-дебютанта. «Чемпіони» також відзначені преміями Días de Cine (приз глядацьких симпатій), Feroz Awards (найкраща комедія) і Fotogramas de Plata (приз глядацьких симпатій за найкращий іспанський фільм).

«Чемпіони» стали лідером прокату і найкасовішим фільмом року в Іспанії, зібравши понад 19 мільйонів євро і 3 мільйони глядачів. Іспанія обрала стрічку в якості національного кандидата на премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Прем'єра фільмуПрем'єра фільму "Чемпіони". Фото: Arthouse Traffic

Кадр з фільмуКадр з фільму "Чемпіони". Фото: Arthouse Traffic

«Чемпіони» – акторський дебют для виконавців ролей гравців баскетбольної команди. Режисер фільму Хав'єр Фессер отримав підтримку від багатьох асоціацій, які допомогли йому попередньо відібрати 500 кандидатів, з якими він потім проводив кастинги.

«Насправді це був один з найбільш непередбачуваних аспектів проєкту: покладатися на людей з ментальними порушеннями, які ніколи не брали участь у зйомках. Покладатися на акторів-початківців завжди легко. Тим паче що більшість сцен – групові. Але в жодному разі процес не ускладнювався особливостями акторів. Навпаки – було неймовірно бачити їхній ентузіазм і впевненість, що це їхній фільм», – розповідає Фессер.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня в Україні стартував онлайн-фестиваль "Тиждень італійського кіно". Фільми можна дивитися безкоштовно.

Раніше вийшов новий тизер українського анімаційного фільму "Віктор Робот" .

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