Кількість нових випадків коронавірусу в Києві стрімко зменшується другий день поспіль

У той час, як кількість хворих на коронавірус падає протягом кількох днів в Україні, 28 червня кількість хворих на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою у Києві збільшилася на 45 осіб до 4 980, померлих - на 2 людини до 108.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! Ще у 45 жителів Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання коронавірусом. 2 людини померли. На сьогодні в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Кличко підкреслив, що серед нових хворих 17 жінок у віці від 21 до 85 років, 27 чоловіків у віці від 20 до 66 років і 3-річна дівчинка.

У лікарні столиці госпіталізовано 6 хворих.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Одужали за минулу добу 5 киян. Всього одужали 1 552 жителі столиці. Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили у Шевченківському районі - 10. У Дніпровському - 7. У Солом'янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 646 до 43 628, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 147 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 29,5%, кількість нових летальних випадків - на 5,26%.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.