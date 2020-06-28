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28 червня 2020, неділя, 11:17 6
Суспільство 2020-06-28T12:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу

У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу

Кира Молчанова
Віталій Кличко, КМДА, Коронавірус, коронавірус в Києві
Коронавірус. в Києві
Коронавірус. в Києві

27 червня кількість хворих коронавирусной інфекцією в Києві порівняно з попередньою добою збільшилася на 69 осіб до 4 935, померлих - на 4 людини до 106.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 69 осіб. Четверо хворих померли. Сьогодні в Києві вже 4 935 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Дніпровському (16), Деснянському (9) та Оболонському (9) районах.

Серед хворих 34 жінки у віці від 22 до 86 років, 33 чоловіки від 21 до 85 років,шестирічна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

Захворіло двоє медиків.

У лікарні госпіталізовано 14 хворих.

Одужали за минулу добу 57 чоловік, а всього коронавірус подолали 1 547 мешканців столиці.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 917 до 42 982, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 129 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 3,3%, кількість нових летальних випадків - на 20,8%.

У світі зареєстрували 10 мільйонів 81 тисячу випадків COVID-19. При цьому 19 5 мільйонів 458 тисяч осіб одужали, а 501 тисяча хворих померла.

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