У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України

У неділю, 28 червня, коли в Україні відзначають державне свято-День Конституції, неподалік від лінії розмежування волонтери, переселенці і військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що подібні заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.

Пресцентр ООС повідомляє, що вже через кілька годин у групах соцмереж жителів окупованого Донецька з'явилися фото і відео з українським прапором, які пролітають над містом.

"Ми нагадуємо жителям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною.

Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, борімося разом за Україну. У нас все вийде, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську", сказав волонтер "Оскара".

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня відбувся Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020.

У 2019 році за наругу над прапором України чоловікові дали три роки тюрми.

У жовтні 2019 у небі над окупованим Донбасом також з'явився прапор України.