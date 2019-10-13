Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України

В небо над окупованими територіями Донбасу, 13 жовтня, в переддень Дня захисника запустили величезний Прапор України.

Про це повідомляє "Донбас Реалії" в соціальній мережі Facebook.

Прапор України розміром 120 кв. м запустили в бік окупованого Донецька з околиці Мар'їнки.

"Громадські організації "Група Патріот" і "Третя сила" присвятили акцію Дня захисника України. Гроші на запуск прапора зібрали небайдужі громадяни. За розрахунками волонтерів, прапор пролетів над Петровським районом і центром Донецька в бік Макіївки", - йдеться в повідомленні.

Прапор України над Донбасом. Фото: "Донбас Реалії"

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня, у День Конституції у центрі окупованого Донецька невідомі вивісили український прапор і включили національний гімн. Прапор України вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" на вулиці Артема.

Крім того, 9 серпня в місті Судак в окупованому Криму активісти підняли прапор України в пам'ять про чотирьох загиблих 6 серпня українських військових у зоні проведення операції об'єднаних сил.