Сьогодні в Україні святкують День Конституції. Зеленський привітав українців зі святом

Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. На честь цього свята неділя і наступний за нею понеділок – офіційні вихідні. Про це повідомляють Українські Новини. Конституцію прийняли в 1996 році в 9.18 ранку після цілої ночі заїдання у Верховній Раді. За кожну статтю голосували окремо, тому парламенту довелося безперервно працювати добу. Міжнародне співтовариство назвало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі. Українська Конституція складається з 15 розділів, 161 статті. В документ можуть вноситися зміни лише 300 голосами депутатів. У виняткових випадках, таких як зміна території України - питання зобов'язаний виноситися на Всеукраїнський референдум. Свято – День Конституції – записано в самій Конституції. Починаючи з Кучми, кожен президент вносив в основний закон які-небудь виправлення. Стосувалися вони повноважень Рахункової палати, термінів проведення президентських і парламентських виборів, судової реформи та закріплення курсу України на Євросоюз. У цьому році через пандемію коронавірусу урочисті заходи скасовані. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з цим святом онлайн. Як повідомляли Українські Новини, на трасі Київ-Одеса утворилася кілометрова пробка перед довгими вихідними до Дня Конституції. Рух ускладнено через ремонт. 27 червня о 18:00 відбувся Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020.