Сьогодні в Україні святкують День Конституції. Зеленський привітав українців зі святом

Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. На честь цього свята неділя і наступний за нею понеділок – офіційні вихідні.

Про це повідомляють Українські Новини.

Конституцію прийняли в 1996 році в 9.18 ранку після цілої ночі заїдання у Верховній Раді. За кожну статтю голосували окремо, тому парламенту довелося безперервно працювати добу. Міжнародне співтовариство назвало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі.

Українська Конституція складається з 15 розділів, 161 статті. В документ можуть вноситися зміни лише 300 голосами депутатів. У виняткових випадках, таких як зміна території України - питання зобов'язаний виноситися на Всеукраїнський референдум.

Свято – День Конституції – записано в самій Конституції.

Починаючи з Кучми, кожен президент вносив в основний закон які-небудь виправлення. Стосувалися вони повноважень Рахункової палати, термінів проведення президентських і парламентських виборів, судової реформи та закріплення курсу України на Євросоюз.

У цьому році через пандемію коронавірусу урочисті заходи скасовані. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з цим святом онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, на трасі Київ-Одеса утворилася кілометрова пробка перед довгими вихідними до Дня Конституції. Рух ускладнено через ремонт.

27 червня о 18:00 відбувся Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020.