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27 червня 2020, субота, 07:02 5
Суспільство 2020-06-27T07:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020

Сьогодні відбудеться Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020

Ярина Вацяк
Концерт, свято, День Конституції

Сьогодні, 27 червня, о 18:00 відбудеться Всеукраїнський онлайн-концерт до Дня Конституції-2020, в честь якого українці матимуть додатковий вихідний.

За словами команди проєкту, на глядачів очікує насичене вокально-інструментальне зіркове шоу талантів у форматі приємного міксу з сучасної естради та фольклору.

Окрім “електронної” музики, в рамках ефіру буде й віртуозна гра бандуристів та цимбалістів з різних куточків України.

Вітатимуть з прийдешнім святом дорослих і молодь такі імениті артисти та вокалісти, як Ігор Грохоцький, FREЯ, Назар Яцишин, SHY, Олександр Кварта, U:LAV, Денис Родін, Сергій Лазановський й інші фіналісти та переможці різних телевізійних талант-шоу, які приєднаються до дійства з власних домівок.

Трансляція буде доступна тут:

Як повідомляли Українські Новини, КМДА має намір провести урочистий захід з дотриманням протиепідемічних заходів біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику за 45,8 тис. гривень.

Крім того, у "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Конституції.

Згідно з опитуванням від 10 квітня 79% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають улюбленим святом Різдво, 7% - День Конституції.

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День Конституції Фото: inlviv.in.ua
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