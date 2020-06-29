Україна 110-й день на карантині. Де посилили обмеження і що дозволено

Сьогодні Україна 110-й день перебуває на карантині, який Кабінет Міністрів ввів ще 12 березня через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня було прийнято на засіданні Кабміну 17 червня.

До цієї дати залишилося 33 дні.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Однак зазначимо, що з 26 червня Київська область посилила обмеження:

заборонено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях,

встановити максимально допустиму кількість осіб - 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;

час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 годин.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.

А вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом з-за різкого зростання випадків Covid-19.

Тим часом у МОЗ повідомили, що карантин можуть посилити в 13 областях.