Україна 110-й день на карантині. Де посилили обмеження і що дозволено

Сьогодні Україна 110-й день перебуває на карантині, який Кабінет Міністрів ввів ще 12 березня через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня було прийнято на засіданні Кабміну 17 червня. До цієї дати залишилося 33 дні. З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу. Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь. З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00. Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років). 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити. Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19. Однак зазначимо, що з 26 червня Київська область посилила обмеження: заборонено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб - 10, за умови дотримання епідеміологічних правил; час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 годин. Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності. А вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом з-за різкого зростання випадків Covid-19. Тим часом у МОЗ повідомили, що карантин можуть посилити в 13 областях.