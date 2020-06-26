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26 червня 2020, пʼятниця, 19:36 7
Суспільство 2020-06-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19

Вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19

Валерия Драгомирова
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різкий сплеск захворюваності на коронавірус.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Кожен має про себе піклуватися самостійно - максимально зменшити кількість контактів, по можливості купити собі великий або самокат і їздити на роботу на громадському транспорті", - сказав Донський.

Він зазначив, що причинами відповідного сплеску є зняття карантинних обмежень, недотримання переважною більшістю людей банальних методів самозахисту.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.Крім того, в Україні за добу коронавірус не виявили тільки у двох областях.Тим часом 37% українців вважають, що коронавірус був спеціально розроблений та поширений для зменшення населення.

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