У Київській області можуть посилити карантин

Київська область посилить карантинні обмеження, якщо показник динаміки захворюваності на коронавірус (23,23%) не впаде протягом 3 днів.

Про це в ході брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Показник динаміки захворюваності становить 23,23%, саме цей показник викликає занепокоєння, якщо він не буде падати 3 дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення (посилення карантинних обмежень)", - сказав він.

Також він повідомив, що критерій заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, (визначений як не більше 50%) в Київській області становить 22,3%, а показник охоплення тестування (не менше 24 на 100 тис. населення) - 41,98%.

Показник частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) становить 5,88%.

Як повідомляли Українські Новини, Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину. Тим часом в Київській області трохи знизилося кількість нових випадків зараження на коронавірус.