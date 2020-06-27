Після 4-денного зростання захворюваність на коронавірус почала падати

У порівнянні з попередньою добою, 26 червня, кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшилася на 948 до 42 065, кількість летальних випадків - на 24 людини до 1100. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

При цьому кількість нових випадків знизилася на 14,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 26,4%.

"27 червня (за станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 110 летальних, 18 701 пацієнт одужав", - йдеться в ньому.

За добу зафіксовано 948 нових випадків, одужали 402 людини, померли 24 людини.

Таким чином, 26 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 948 проти 402.

Кількість нових випадків захворювання на 26 червня становила 2,3% від загальної кількості захворілих на 25 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 004), в Києві (4 866) та Чернівецькій області (4 631).

У Рівненській області зафіксовано 3475 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 2 640, у Київській - 2 469, в Івано-Франківській області - 2 253, у Волинській - 2 161, у Харківській - 2 046, у Тернопільській - 1 876, у Вінницькій - 1 811, в Одеській - 1 567, у Житомирській - 1 371, в Дніпропетровській - 1 087 випадків.

777 випадків виявлено в Хмельницькій області, 642 випадку - у Кіровоградській, 635 випадків - у Черкаській, 565 випадків - у Запорізькій, 519 випадків - у Чернігівській, 415 випадків - у Донецькій, 392 випадку - в Миколаївській, 309 випадків - у Полтавській, 287 випадків - у Сумській, 191 випадок - в Херсонській і 76 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, Україна на карантині 108-й день.

Тим часом вирусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19.