Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине могут ввести строгий карантин, до конца которого осталось 42 дня, повторно. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Так, он отметил, что в Офисе Президента не хотят снова усиливать карантин, так как это удар по людям и экономике.

"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что если в стране не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом, через 10 дней может быть "совсем другая ситуация". Потому он призвал всех граждан максимально придерживаться всех условий существующего карантина: носить маски, дезинфицировать руки и предпринимать прочие меры защиты от угрозы заражения Covid-19.

Как сообщали Українські Новини, Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.

Также Кабмин будет усиливать карантин по новой методике.