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  • Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина
20 июня 2020, суббота, 10:00 1107
Политика 2020-06-20T11:15:01+03:00
Українські Новини
Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина

Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Кирилл Тимошенко, Офис президента, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине могут ввести строгий карантин, до конца которого осталось 42 дня, повторно. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Так, он отметил, что в Офисе Президента не хотят снова усиливать карантин, так как это удар по людям и экономике.

"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается", - заявил Тимошенко. 

Он отметил, что если в стране не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом, через 10 дней может быть "совсем другая ситуация". Потому он призвал всех граждан максимально придерживаться всех условий существующего карантина: носить маски, дезинфицировать руки и предпринимать прочие меры защиты от угрозы заражения Covid-19.

Как сообщали Українські Новини, Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.

Также Кабмин будет усиливать карантин по новой методике.  

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