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27 июня 2020, суббота, 10:25 16
Общество 2020-06-27T10:31:50+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом начала падать, а смертность продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом начала падать, а смертность продолжает расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

"27 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 110 летальных, 18 701 пациент выздоровел", - говорится в нем.

За сутки зафиксировано 948 новых случаев, выздоровели 402 человека, умерли 24 человека.

Таким образом, 26 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 948 против 402.

Количество новых случаев заболевания 26 июня составило 2,3% от общего количества заболевших на 25 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 004), в Киеве (4 866) и Черновицкой области (4 631).

В Ривненской области зафиксировано 3475 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 640, в Киевской - 2 469, в Ивано-Франковской области - 2 253, в Волынской - 2 161, в Харьковской - 2 046, в Тернопольской - 1 876, в Винницкой - 1 811, в Одесской - 1 567, в Житомирской - 1 371, в Днепропетровской - 1 087 случаев.

777 случаев выявлено в Хмельницкой области, 642 случая - в Кировоградской, 635 случаев - в Черкасской, 565 случаев - в Запорожской, 519 случаев - в Черниговской, 415 случаев - в Донецкой, 392 случая - в Николаевской, 309 случаев - в Полтавской, 287 случаев - в Сумской, 191 случай - в Херсонской и 76 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, Украина на карантине 108-й день.

Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.

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