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28 червня 2020, неділя, 08:30 9
Політика 2020-06-28T10:00:01+03:00
Українські Новини
На довгих вихідних курс гривні знизився ще більше

На довгих вихідних курс гривні знизився ще більше

Кира Молчанова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Будівля НБУ. Київ
Будівля НБУ. Київ

Після зниження в четвер, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Официальный курс
1 фунт стерлингів 33,0770
1 долар США 26,6922
1 швейцарсський франк 28,1727
10 ієна 2,4961
10 російських рублів 3,8451
1 євро 29,9500

Офіційний курс1 фунт стерлингов33,07701 долар США26,69221 швейцарський франк28,172710 иен2,496110 російських рублей3,84511 евро29,9500

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 26 червня, середній курс продажу готівкового долара в київських обмінниках підвищився порівняно з четвергом, 25 червня, на 2,15 копійок до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29 копійок до 26,5766 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

Також Bank of America прогнозують, що курс долара буде на рівні 1,08 до кінця третього кварталу 2020 року порівняно з 1,02 раніше.

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