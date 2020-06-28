На довгих вихідних курс гривні знизився ще більше

Після зниження в четвер, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Официальный курс 1 фунт стерлингів 33,0770 1 долар США 26,6922 1 швейцарсський франк 28,1727 10 ієна 2,4961 10 російських рублів 3,8451 1 євро 29,9500

Офіційний курс1 фунт стерлингов33,07701 долар США26,69221 швейцарський франк28,172710 иен2,496110 російських рублей3,84511 евро29,9500

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 26 червня, середній курс продажу готівкового долара в київських обмінниках підвищився порівняно з четвергом, 25 червня, на 2,15 копійок до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29 копійок до 26,5766 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

Також Bank of America прогнозують, що курс долара буде на рівні 1,08 до кінця третього кварталу 2020 року порівняно з 1,02 раніше.