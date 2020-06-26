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26 июня 2020, пятница, 17:32 81
Финансы 2020-06-26T18:00:03+03:00
Українські Новини
После двухдневного снижения гривна на межбанке укрепилась

После двухдневного снижения гривна на межбанке укрепилась

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке в пятницу
Курс гривны на межбанке в пятницу

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,68-26,72 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,68-26,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,69-26,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,46% с 23,74 UAH/USD до 26,70 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также в пятницу, 26 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 25 июня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 коп. до 26,5766 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

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