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27 червня 2020, субота, 06:00 6
Транспорт 2020-06-27T06:15:01+03:00
Українські Новини
У травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019

У травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019

Елена Новикова
Транспорт, Продажі автомобілів, елітні автомобілі
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Продажі елітних авто в травні скоротилися на 1,8% до 111 одиниць порівняно з травнем 2019 року, коли було зареєстровано 113 елітних автомобілів в той час, як травні вживаних легкових авто продали майже на 30% більше, порівняно з 2019.

Про це Українським Новинам повідомив представник "Укравтопрому", передають Українські Новини.

Так, в травні реєстрація нових автомобілів класу F скоротилася на 33,3% і становила 22 одиниці.

Реєстрація підтриманих автомобілів зросла на 11,3% до 89 одиниць.

За кількістю продажів у травні лідирує Mercedes Benz; за цей період було зареєстровано 5 нових одиниць і 17 одиниць підтриманих автомобілів.

Автомобілів марки Porsche було зареєстровано 14 одиниць (8 нових і 6 вживаних), Lexus - лише 4 одиниці, з них 1 нова і 3 вживаних.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року продажі нових легкових автомобілів знизилися на 15% до 6 тис. одиниць порівняно з травнем минулого року

У квітні продажі нових легкових автомобілів знизилися в 2 рази до 3,7 тисячі одиниць.

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