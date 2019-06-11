У травні виробництво автотранспортних засобів збільшилося на 18%

У той час, як у період виборів майже на третину впали продажі нових авто , в

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За попередніми даними "Укравтопрому", у травні на вітчизняних підприємствах було зібрано 510 одиниць автотранспортних засобів. З цієї кількості легкових автомобілів - 441 штука, комерційних авто - 6 штук, автобусів - 63 штуки. Таким чином, порівняно з травневим результатом минулого року випуск легкових автомобілів в Україні збільшився на 18%", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, всю статистику щодо легкових авто продовжує формувати великовузлове складання на заводі "Єврокар" (Закарпатська область).

Травневий обсяг виробництва автобусів не змінився.

При цьому найбільше автобусів, як і роком раніше, випустив "Черкаський автобус" - 30 одиниць.

На Чернігівському автозаводі виготовили 12 автобусів.

За 9 автобусів зробили на ЗАЗі і Часовоярському заводі, а на "Богдані" відзвітували про випуск 3 автобусів.

Виробництво комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшилося всього на 1 штуку.

Минулого місяця комерційні автомобілі випускали "Черкаський автобус" та "ЗАЗ" - 5 шт. і 1 шт. відповідно.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 2 390 одиниць автотранспортних засобів, або на 25% менше, ніж за перші п'ять місяців минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді виробництво автомобілів знизилося майже наполовину. В березні виробництво автотранспорту в Україні скоротилося на третину.

Також українці стали купувати більше автомобілів, а водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.

Тим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: число загиблих в аваріях зросло на 10%.