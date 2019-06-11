У травні виробництво автотранспортних засобів збільшилося на 18%

У той час, як у період виборів майже на третину впали продажі нових авто, в травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року виробництво автотранспортних засобів в Україні збільшилося на 18% до 510 одиниць.\r\nПро це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"За попередніми даними "Укравтопрому", у травні на вітчизняних підприємствах було зібрано 510 одиниць автотранспортних засобів. З цієї кількості легкових автомобілів - 441 штука, комерційних авто - 6 штук, автобусів - 63 штуки. Таким чином, порівняно з травневим результатом минулого року випуск легкових автомобілів в Україні збільшився на 18%", - сказано в повідомленні.\r\nЗгідно з ним, всю статистику щодо легкових авто продовжує формувати великовузлове складання на заводі "Єврокар" (Закарпатська область).\r\nТравневий обсяг виробництва автобусів не змінився.\r\nПри цьому найбільше автобусів, як і роком раніше, випустив "Черкаський автобус" - 30 одиниць.\r\nНа Чернігівському автозаводі виготовили 12 автобусів.\r\nЗа 9 автобусів зробили на ЗАЗі і Часовоярському заводі, а на "Богдані" відзвітували про випуск 3 автобусів.\r\nВиробництво комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшилося всього на 1 штуку.\r\nМинулого місяця комерційні автомобілі випускали "Черкаський автобус" та "ЗАЗ" - 5 шт. і 1 шт. відповідно.\r\nВсього з початку року в Україні було виготовлено 2 390 одиниць автотранспортних засобів, або на 25% менше, ніж за перші п'ять місяців минулого року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у листопаді виробництво автомобілів знизилося майже наполовину. В березні виробництво автотранспорту в Україні скоротилося на третину.\r\nТакож українці стали купувати більше автомобілів, а водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.\r\nТим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: число загиблих в аваріях зросло на 10%.