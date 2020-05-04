Українці вдвічі менше купували авто під час карантину

В той час, як у березні, за перший тиждень карантину, продаж нових легкових авто зріс на 74% у порівнянні з попереднім місяцем, в квітні – впав майже в 2 рази порівняно з 2019. Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

У квітні українці купили 3,7 тисяч одиниць нових легкових авто. У той час на сайті "Укравтопрому" повідомляється, що такі дані не є антирекордними.

Загалом, на ринку продажу авто, третій місяць поспіль залишаються три лідери:

Renault – у квітні українці зареєстрували 771 автомобіль, що на 31% менше, ніж у квітні минулого року.

На другому місці – Toyota. Продали 428, на 56% менше, ніж роком раніше.

В трійку лідерів увійшла KIA. У квітні зареєстрували 259 авто, на 59% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019.

На четвертому місці BMW – минулого місяця продали 184 одиниць, що на 11% менше ніж роком раніше.

На п'ятому SKODA – реалізували 180 авто, а це на 67% менше в порівнянні з квітнем 2019.

У ТОП-10 найбільш популярних марок авто увійшли: MERCEDES-BENZ – 177 одиниць (на 16% більше порівняно з 2019), MAZDA – продали 173 авто (на 15% менше ніж у 2019), NISSAN – реалізували 133 авто (на 69% менше порівняно з аналогічним періодом 2019), PEUGEOT – у квітні зареєстровано 131 одиницю авто цієї марки (на 33 % менше 2019), HYUNDAI – продали 121 одиницю (на 68% менше, ніж у квітні 2019).

Також повідомляється, що в березні найпопулярнішою маркою серед покупців стала Renault Duster – реалізували 278 одиниць.

З січня по квітень 2020 всього на українському ринку зареєстрували 23,9 тис. одиниць нових легкових автомобілів, а це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, за перший тиждень квітня 2020 року реалізація нових легкових авто впала на 64%. Крім того, в Україні запустили сервіс по заправці авто в розстрочку.