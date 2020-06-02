У травні продажі легкових автомобілів в Україні істотно впали

У травні 2020 року продажі нових легкових автомобілів знизилися на 15% до 6 тис. одиниць порівняно з травнем минулого року. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Травневий ринок нових легкових автомобілів в Україні зменшився на 15 відсотків. Протягом місяця українці придбали та зареєстрували близько 6 тис. нових машин", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Toyota, в травні було зареєстровано 1 026 автомобілів цієї марки, що на 17% менше, ніж у травні минулого року.

Другий показник у Renault з реалізацією в травні 851 авто, що на 12% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

На третьому місці - KIA з 671 реєстрацією, що на 51% більше, ніж роком раніше.

Skoda посіла четверту позицію з показником 289 авто (-9%), піднявшись тим самим з шостої позиції рейтингу.

Замикає п'ятірку лідерів Mercedes-Benz – 270 авто, реалізація зросла на 71%.

Найбільш продаваним в травні став автомобіль KIASportage – 593 продажі.

Загалом за період з січня по травень поточного року на українському ринку було зареєстровано близько 30 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні продажі нових легкових автомобілів знизилися в 2 рази до 3,7 тис. одиниць.

З 12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу, до цього часу зареєструвати новий автомобіль можна було лише через електронні канали зв'язку.