підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 07:00 6
Транспорт 2020-06-02T08:00:02+03:00
Українські Новини
У травні продажі легкових автомобілів в Україні істотно впали

У травні продажі легкових автомобілів в Україні істотно впали

Елизавета Кесельман
Продажі автомобілів, купити авто
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

У травні 2020 року продажі нових легкових автомобілів знизилися на 15% до 6 тис. одиниць порівняно з травнем минулого року. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Травневий ринок нових легкових автомобілів в Україні зменшився на 15 відсотків. Протягом місяця українці придбали та зареєстрували близько 6 тис. нових машин", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Toyota, в травні було зареєстровано 1 026 автомобілів цієї марки, що на 17% менше, ніж у травні минулого року.

Другий показник у Renault з реалізацією в травні 851 авто, що на 12% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

На третьому місці - KIA з 671 реєстрацією, що на 51% більше, ніж роком раніше.

Skoda посіла четверту позицію з показником 289 авто (-9%), піднявшись тим самим з шостої позиції рейтингу.

Замикає п'ятірку лідерів Mercedes-Benz – 270 авто, реалізація зросла на 71%.

Найбільш продаваним в травні став автомобіль KIASportage – 593 продажі.

Загалом за період з січня по травень поточного року на українському ринку було зареєстровано близько 30 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні продажі нових легкових автомобілів знизилися в 2 рази до 3,7 тис. одиниць.

З 12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу, до цього часу зареєструвати новий автомобіль можна було лише через електронні канали зв'язку.

Більше новин про: Продажі автомобілів купити авто

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами
Новини
У травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися 07:25
У Зеленського сховали інформацію, як і скільки бюджетних грошей з'їдає державний канал-пропагандист "Дім" 07:10
У травні продажі легкових автомобілів в Україні істотно впали 07:00
Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму 06:22 Відео
Глава Нацполіції Клименко в квітні отримав в 2,5 рази менше, ніж у березні 06:00 Документ
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
Туреччина відкриє кордони для українців з 1 липня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok