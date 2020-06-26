В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків

У той час, як прокуратура вважає ймовірною причиною затоплення сіл Західної України вирубку лісів, стало відомо про 13 тисяч будинків, які пошкодив паводок в Івано-Франківській області, і про двох загиблих людей. Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів в ефірі Свобода Live. Також ще одна людина вважається зниклою безвісти. Голова ОДА розповів, що місцями вода тільки заходила на подвір'я, але подекуди затоплювала приміщення. Також деякі будинки були сильно пошкоджені, а деякі взагалі змило водою. Збитки, завдані негодою, зараз оцінюються. Федоров розповів, що евакуювати людей не довелося – ті, кому потрібно було покинути свої житла, змогли побути в родичів. "При необхідності, область має заклади для поселення постраждалих. Ці заклади готували, як резерв для обсервації і самоізоляції для хворих на коронавірус", - додав голова ОДА. Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що внаслідок погіршення погодних умов в західних регіонах знищено 120 мостів. У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом людям, чиї будинки постраждали під час повені.