підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 червня 2020, пʼятниця, 22:30 6
Суспільство 2020-06-27T00:00:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків

В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків

Кира Молчанова
Закарпаття, Негода на заході, Постраждалі від повені, Віталій Федорів
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ

У той час, як прокуратура вважає ймовірною причиною затоплення сіл Західної України вирубку лісів, стало відомо про 13 тисяч будинків, які пошкодив паводок в Івано-Франківській області, і про двох загиблих людей.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів в ефірі Свобода Live.

Також ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Голова ОДА розповів, що місцями вода тільки заходила на подвір'я, але подекуди затоплювала приміщення. Також деякі будинки були сильно пошкоджені, а деякі взагалі змило водою.

Збитки, завдані негодою, зараз оцінюються.

Федоров розповів, що евакуювати людей не довелося – ті, кому потрібно було покинути свої житла, змогли побути в родичів.

"При необхідності, область має заклади для поселення постраждалих. Ці заклади готували, як резерв для обсервації і самоізоляції для хворих на коронавірус", - додав голова ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що внаслідок погіршення погодних умов в західних регіонах знищено 120 мостів.

У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом людям, чиї будинки постраждали під час повені.

Більше новин про: Закарпаття Негода на заході Постраждалі від повені Віталій Федорів

Проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського відкрили справу
"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії
Новини
Суд у Швейцарії засудив колишнього депутата Мартиненка до 28 місяців в'язниці за відмивання грошей 22:55
В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків 22:30
Негода в західних регіонах знищила 120 мостів 21:56
Аеропорт
З Києва до Албанії сьогодні вилетів перший чартер із туристами 21:36
Головний тренер футбольного клубу "Волинь" захворів на коронавірус 21:31
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси 12:02
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов, - ЗМІ 17:23
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії 15:17
більше новин
Київ поверне карантинні обмеження в транспорті в разі зростання кількості хворих на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok