Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю і поранили одного військового

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на всі можливі погрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - йдеться в ньому.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського, Катеринівки, Хутора Вільний і Шумів.

Внаслідок обстрілу противника один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад і йому надається необхідна медична допомога.

Як повідомляли Українські Новини, воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі.

22 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів.