Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю і поранили одного військового

У той час, як екскерівникові Генштабу оголосили підозру в держзраді, в результаті якої анексовано Крим та розпочато бойові дії на Донбасі, бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 26 червня, один український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини. "26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на всі можливі погрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - йдеться в ньому. Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського, Катеринівки, Хутора Вільний і Шумів. Внаслідок обстрілу противника один військовослужбовець ООС отримав поранення. Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад і йому надається необхідна медична допомога. Як повідомляли Українські Новини, воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі. 22 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів.