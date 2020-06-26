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26 червня 2020, пʼятниця, 21:23 6
Силові структури 2020-06-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю і поранили одного військового

Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю і поранили одного військового

Елена Новикова
ЗСУ, Бойовики, Терористи, Обстріли, Поранені в зоні ООС, зона оос
Ситуація в зоні ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ситуація в зоні ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

У той час, як екскерівникові Генштабу оголосили підозру в держзраді, в результаті якої анексовано Крим та розпочато бойові дії на Донбасі, бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 26 червня, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на всі можливі погрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - йдеться в ньому.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського, Катеринівки, Хутора Вільний і Шумів.

Внаслідок обстрілу противника один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад і йому надається необхідна медична допомога.

Як повідомляли Українські Новини, воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі.

22 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів.

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