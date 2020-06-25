За минулу добу бойовики 5 разів порушували перемир'я на Донбасі

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 24 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. "24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому. Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Широкиного, Старогнатівки, Мар'їнки і Хутора Вільного. "Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", — зазначає прес-центр. За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня, українські воїни знищили 3 і поранили 2 окупантів. З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів відкривав вогонь в зоні ООС 21 червня, включаючи населений пункт в Донецькій області. 1 військового поранено. Раніше бойовики обстріляли житлові квартали і і поранили цивільну.