За минулу добу бойовики 5 разів порушували перемир'я на Донбасі

Ситуація на Донбасі. Фото: Операція об'єднання об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ситуація на Донбасі. Фото: Операція об'єднання об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 24 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому.

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Широкиного, Старогнатівки, Мар'їнки і Хутора Вільного.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", — зазначає прес-центр.

За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня, українські воїни знищили 3 і поранили 2 окупантів.

З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів відкривав вогонь в зоні ООС 21 червня, включаючи населений пункт в Донецькій області. 1 військового поранено.

Раніше бойовики обстріляли житлові квартали і і поранили цивільну.