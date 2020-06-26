Екскерівнику Генштабу Замані оголосили підозру в держзраді

Офіс генерального прокурора відкрив дисциплінарне провадження і відсторонив свого співробітника, а також оголосив колишньому начальнику Генерального штабу Володимиру Замані про підозру в державній зраді, всупереч тому, що раніше Замані вже повідомляли про підозру у держзраді у лютому 2019 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини. "Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про зміну повідомлення про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України у вчиненні державної зради", - сказано в ньому. За даними слідства, колишній начальник Генерального штабу у співучасті з колишнім Президентом Віктором Януковичем та двома колишніми міністрами оборони протягом 2012-2014 років здійснював дії щодо цілеспрямованого зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформування окремих військових частин і підрозділів, зміну їх місця дислокації тощо. Такі дії вчинялися, зокрема, на території Криму, що призвело до анексії півострова. Таким чином чиновники надали Росії і її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Як повідомляли Українські Новини, 16 травня 2019 року розслідування проти ексначальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, було завершено. 24 травня суд звільнив його з-під варти.