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25 червня 2020, четвер, 15:20 9
Силові структури 2020-06-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
Воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі. Як це було

Воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі. Як це було

Елена Новикова
ООС, ЗСУ, війна на Донбасі, Бойовики, Розвідка

Після того, як бойовики 5 разів обстріляли вогонь у середу, у четвер, 25 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі воїни 24-ї ОМБр ВСУ імені короля Данила знищили пострілом з ПТКР нову мобільну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва. Бійці зафіксували результат виконання бойового завдання на відео.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби 24-ї ОМБр ЗСУ імені короля Данила.

Так, повідомляється, що переносна станція наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати українських технічних засобів і підрозділів, але і вести точне коригування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріл українських позицій позицій.

Також уточнюється, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ неодноразово фіксувала цю мобільну станцію наземної розвідки на тимчасово окупованих російськими найманцями територіях і в своїх звітах засуджувала факти постачань Росією сучасної зброї на Донбас.

"Завдяки мужності особового складу та їх вмілим та злагодженим діям, воїнам вдалося виявити місце розташування корегувальників і нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР і знищити її", — додали в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня на Донбасі окупанти влаштували 16 провокацій і втратили п'ятьох "бійців".

Також за даними розвідки, 10 червня, українські воїни знищили двох російських окупантів.

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