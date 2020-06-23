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23 червня 2020, вівторок, 08:30 11
Силові структури 2020-06-23T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі окупанти влаштували 16 провокацій і втратили п'ятьох "бійців"

На Донбасі окупанти влаштували 16 провокацій і втратили п'ятьох "бійців"

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли бойовиків
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 22 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів. Поранення зазнав один український військовий. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що ворог активно застосовував заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Переважна більшість порушень режиму припинення вогню була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко Широкиного окупанти обстріляли опорні пункти Об'єднаних сил використавши протитанкові ракетні комплекси "Корнет" калібру 152 мм. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережної камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

"За минулу добу, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох і поранили трьох загарбників. З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 21 червня, включаючи населений пункт в Донецькій області, 1 військового поранено.

Раніше бойовики застосовували заборонену зброю, за добу поранили одного військового.

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