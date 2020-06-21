Із затонулого танкера "Делфі" в Одесі розлилося паливо: відпочиваючим заборонили купатися в морі

Із затонулого танкера "Делфі" в Одесі, якого раніше планували підняти за допомогою спеціальних повітряних балонів, стався розлив палива. Про це повідомляє видання "Думська", передають Українські Новини.

Із затонулого танкера "Делфі", який затонув неподалік одеського пляжу, стався розлив палива.

"Як свідчать фото з місця події, пляма розливу досягла вже немаленьких розмірів, і поширилася в бік пляжу з відпочиваючими", – йдеться в повідомленні.

Танкер "Делфі". Фото: dumskaya.net

Що стало причиною надзвичайної події, поки не повідомляється.

Як повідомили в департаменті міського господарства Одеської міськради, сорбент доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.

Крім того, на місці події відпочиваючим пояснюють, що купатися в морі заборонено.

Також повідомляється, що фахівці зробили заміри якості води.

Раніше Українські Новини повідомляли, танкер "Делфі" зазнав аварії близько одеського берега 22 листопада 2019 року.

Через затонулий в Одесі танкер "Делфі", забруднення води в морі збільшилося в 15 разів.