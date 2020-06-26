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26 червня 2020, пʼятниця, 09:00 10
Кабмін 2020-06-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус

Обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус

Анна Рудык
Карантин, іноземці, Коронавірус, пом'якшення карантину, В'їзд іноземців, відновлення сполучення
Тест на коронавірус. Фото: pixabay
Тест на коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львів і Одесу з 1 липня, Кабінет Міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію для іноземців при наявності негативного тесту на коронавірус.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державного агентства розвитку туризму України, передають Українські Новини.

"Сьогодні Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припинити режим самоізоляції або обсервації іноземців, які в'їхали на територію України, якщо вони матимуть негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, зроблений після перетину державного кордону", — сказано у ньому.

Зазначено, що поліс страхування для іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон повинна видавати компанія, зареєстрована в Україні або іноземна страхова компанія, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території України.

Поліс має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією і діяти весь термін перебування в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу в двох областях України не виявили коронавірусу.

А в Києві добова захворюваність на коронавірус поступово знижується.

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