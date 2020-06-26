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26 июня 2020, пятница, 11:11 2067 Карта
Общество 2020-06-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки коронавирус не обнаружили только в двух областях

В Украине за сутки коронавирус не обнаружили только в двух областях

Елизавета Кесельман
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 25 июня, только в Херсонской и Луганской областях не обнаружили ни одного нового случая заболевания коронавирусом, в то время, как Украина снова бьет антирекорд по заболеваемости. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Сообщается, что новых случаев коронавируса не обнаружено в Херсонской области. Всего подтвердили 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело - 175 человек, летальных случаев – 3.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Кроме того, за сутки ни одного нового случая коронавируса не зафиксировали в Луганской области. Всего заболевших в области - 75 человек, вылечились - 54, летальных случаев не обнаружено.

Как сообщали Українські Новини, обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Украину внесли в список стран, для которых Евросоюз откроет границы.  

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