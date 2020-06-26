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26 червня 2020, пʼятниця, 12:00 21
Суспільство 2020-06-26T14:00:04+03:00
Українські Новини
37% українців вважають, що коронавірус спеціально розробили і поширили для зменшення населення

37% українців вважають, що коронавірус спеціально розробили і поширили для зменшення населення

Елизавета Драбкина
Соціологічне опитування, соцопитування, Коронавірус, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

36,7% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) вважають, що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/або шкоди окремим країнам.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 29% обрали варіант про те, що коронавірус був зроблений штучно в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю.

17,6% опитаних вважають, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився в світі.

12,7% респондентів не змогли відповісти і 3,7% обрали варіант "інше".

Респондентам, які вибрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставилося додаткове питання: "А в якій країні, на вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?".

Питання ставилося у відкритій формі, тобто респондентові варіанти відповідей не пропонувалися.

Переважна більшість респондентів (70,2%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений в Китаї, ще 5% назвали США, 2,8% - Росію.

Водночас респондентам, які вибрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/або шкоди окремим країнам", задавалося додаткове питання "А хто, на вашу думку, відповідальний за розробку і умисне поширення коронавірусу?".

Запитання також задавалося у відкритій формі.

Половина респондентів (49,4%) не змогли відповісти на запитання.

Разом з тим, 26,1% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу, далі йдуть США (10,9%) і Росія (4%).

Як повідомляли Українські Новини, згідно з результатами опитування "Рейтингу", 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. За 38% як отримали МОЗ і МВС. У медичних закладів Києва та прем'єр-міністра Шмигаля – відповідно, 35 і 26%.

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