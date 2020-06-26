СБУ розслідує причини повеней в західних областях за статтею "екоцид"

СБУ розслідує причини руйнівних повеней в західних областях як екоцид, також за цими фактами прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі Служби безпеки України для встановлення усіх обставин, на які можливо вплинула діяльність і бездіяльність посадових осіб, розслідує причини руйнівних повеней на Західній Україні по статті "екоцид" Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Наголошується, що оперативники спецслужби зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи.

Служба передала до органів прокуратури матеріали про незаконну вирубку лісів, неналежне здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей.

"За офіційними даними, в червні 2020 року випала надмірна кількість опадів. В результаті чого загинули наші громадяни і тільки на території Прикарпаття із-за стихії підтоплено понад 10 тис. житлових будинків, зруйновано і пошкоджено понад 700 км доріг і майже 200 мостів, знищено понад 4 000 м берегоукріплень", - йдеться в повідомленні.

Причини і передумови, які призвели до людських жертв, затоплення і підтоплення інфраструктури, споруд, угідь, домогосподарств, пошкодження, руйнування та знищення об'єктів внаслідок випадання надмірної кількості опадів поки вивчаються.

За однією з версій слідства вони, ймовірно, можуть бути викликані незаконним веденням господарства, бездіяльністю відповідальних за природоохоронні заходи посадових осіб різних органів влади.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

На цей час тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули через негоду в Івано-Франківській області, тіло одного з них не знайдено.

Також еколог вважає, що вирубка лісів є головною причиною повеней на Заході України.