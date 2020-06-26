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26 червня 2020, пʼятниця, 16:39 5
Фінанси 2020-06-26T17:00:01+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на понеділок: гривня зросла в ціні

Курс НБУ на понеділок: гривня зросла в ціні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на понеділок
Курс гривні на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, що встановлюється ним на 30 червня, в той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0770
1 долар США 26,6922
1 швейцарський франк 28,1727
10 ієн 2,4961
10 російських рублів 3,8451
1 євро 29,9500

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

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