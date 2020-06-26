Курс НБУ на понеділок: гривня зросла в ціні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, що встановлюється ним на 30 червня, в той час, як у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0770 1 долар США 26,6922 1 швейцарський франк 28,1727 10 ієн 2,4961 10 російських рублів 3,8451 1 євро 29,9500

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.