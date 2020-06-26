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26 червня 2020, пʼятниця, 17:20 6
Суспільство 2020-06-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрпошта" відновила доставку пошти в західні області

"Укрпошта" відновила доставку пошти в західні області

Валерия Драгомирова
Негода, Укрпошта, Негода в Україні, пенсія
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

Акціонерне товариство "Укрпошта", яке раніше попередило про можливу затримку пенсій в затоплених регіонах на Зході України, відновило доставку пошти в постраждалі від повені райони і пенсії виплатили 99,7% відділень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути з відправленнями "Укрпошти" вийшли в рейс та кореспонденція буде доставлена адресатам у населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Пенсії та соціальні допомоги виплатили 99,7% відділень. До трьох відділень (по одному відділенню зв'язку в Галицькому, Верховинському, Тлумацькому районах) поки неможливо доставити пенсії із-за зсуву і затоплення доріг. Вони будуть виплачені після відновлення автосообщения з цими трьома населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

Обмеження доставки були викликані складними погодними умовами і підтопленням низці населених пунктів в цих областях, а також частковим порушенням транспортного сполучення.

Як повідомляли Українські Новини, стихія завдала Закарпаттю збитків на 125 млн гривень. Всього негативних наслідків стихії зазнали 12 населених пунктів в 3 районах області.

На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень.

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