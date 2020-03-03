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03 березня 2020, вівторок, 14:02 7
Економіка 2020-03-03T14:02:20+02:00
Українські Новини
"Укрпошта" похвалилася прибутком, який отримала у вигляді дотації з держбюджету

"Укрпошта" похвалилася прибутком, який отримала у вигляді дотації з держбюджету

Александр Дмитриенко
Укрпошта, Ігор Смілянський, Прибуток, Укрпошта зарплата
Укрпошта Укрпошта Фото: YouTube
Укрпошта Укрпошта Фото: YouTube

Після збитку за підсумками 2018 року у розмірі 0,5 млрд гривень, акціонерне товариство "Укрпошта" відзвітувало про прибуток у 2019 році у розмірі 496,419 млн гривень. Раніше у відповідь на запит Українських Новин "Укрпошта" повідомила, що у 2019 році отримала 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій і грошової допомоги населенню. При цьому в "Укрпошті" не назвали суму, виділену Пенсійним фондом України на компенсацію втрат "Укрпошти" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню.

Таким чином, дотації Укрпошти з держбюджету перевищили прибуток за 2019 рік.

Згідно з інформацією на сайті компанії, її чистий дохід у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 18,74%, або на 1,273 млрд гривень до 8,065 млрд гривень.

За 2019 рік "Укрпошта" отримала 607 млн гривень чистого прибутку до оподаткування.

В минулому році доходи від письмової кореспонденції та дрібних пакетів зросли на 23,9%, посилок - на 22,8%, платежів - на 20,5%, періодичних видань - на 6,5%.

Також компанія у 2019 році отримала 69 млн гривень доходу від здачі в оренду нерухомості, що вдвічі більше, ніж в 2018 році.

Витрати на оплату праці порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 411,3 млн гривень і склали 4,7 млрд гривень.

Середня зарплата працівників в еквіваленті повної зайнятості в 2019 році зросла на 18% до 7443,1 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2019 року Пенсійний фонд збільшив виплати компанії "Укрпошта" за послуги з виплати та доставки пенсій на 7% до 1,485 млрд гривень.

При цьому генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зізнався, що в грудні отримав зарплату понад 1 мільйон гривень.

 
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