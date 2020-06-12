Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Смілянського за підозрою в отриманні неправомірної вигоди

Тоді як генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський має намір продати приміщення у головпоштамті Києва за 1 млрд гривень, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити проти нього справу про можливе зловживання та отриманні неправомірної вигоди. Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У травні в НАБУ звернувся заявник і просив почати розслідування щодо посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) і керівництва АТ "Укрпошта" за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

У заяві були викладені обставини про безпідставне підвищення тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке здійснено НКРЗІ за зверненням акціонерного товариства "Укрпошта", обґрунтовуючи це підвищенням собівартості зазначених послуг.

Заявник зазначає, що вигодонабувачем можливого незаконного отримання АТ "Укрпошта" грошових коштів за рахунок підвищення поштових тарифів є керівництво АТ "Укрпошта" в особі генерального директора та заступників генерального директора.

За його оцінкою, за 2 роки в результаті необґрунтованого завищення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку "Укрпошта" отримала близько 1 млрд гривень незаконного прибутку.

НАБУ відмовилося вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте Антикорупційний суд розглянув скаргу заявника та 29 травня зобов'язав відкрити справу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу щодо можливих зловживань міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також колишнього міністра Володимира Омеляна.

Державне бюро розслідувань проводить обшук у колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.