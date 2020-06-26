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26 червня 2020, пʼятниця, 14:35 14
Суспільство 2020-06-26T15:45:01+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: будинок повністю демонтують

Вибух на Позняках: будинок повністю демонтують

Анна Рудык
Віталій Кличко, Київ, вибух в багатоповерхівці, вибух будинку, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

Київська влада має намір демонтувати будинок на Позняках, який частково зруйнувався через вибух.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Будинок буде повністю демонтовано", — сказав мер.

З його слів, наразі спеціальні служби визначають, як це зробити, щоб не зашкодити іншим найближчим будинкам.

Також Кличко повідомив, що влада столиці виділить постраждалим від вибуху сім'ям гроші для відновлення документів і на інші потрібні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський передав ключі від нових 12 квартир мешканцям, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва. Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко додав, що владою буде також вирішено питання з купівлею меблів в квартири і проведенням ремонту.

Також 24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

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