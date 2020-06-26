Вибух на Позняках: будинок повністю демонтують

Київська влада має намір демонтувати будинок на Позняках, який частково зруйнувався через вибух.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Будинок буде повністю демонтовано", — сказав мер.

З його слів, наразі спеціальні служби визначають, як це зробити, щоб не зашкодити іншим найближчим будинкам.

Також Кличко повідомив, що влада столиці виділить постраждалим від вибуху сім'ям гроші для відновлення документів і на інші потрібні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський передав ключі від нових 12 квартир мешканцям, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва. Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко додав, що владою буде також вирішено питання з купівлею меблів в квартири і проведенням ремонту.

Також 24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.