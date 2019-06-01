Магнітні бурі у червні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття

Перший місяць літа буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Зокрема, незначні магнітні коливання пройдуть 1 червня. Всі інші дні, згідно з даними лабораторії, вони не зачеплять.

Магнітні бурі у травні. Фото: tesis.lebedev.ru

У дні магнітних бур лікарі радять поберегти своє здоров'я, зокрема, менше використовувати телефон і менше часу проводити за комп'ютером.

Гіпертонікам рекомендується вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам ж радять пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.

У метеозалежних людей в ці дні можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищення тривожності. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.

Тим часом, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, літо почнеться зі спеки до +34 і грози зі шквалами.