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  • Після спеки дощ. Як різка зміна погоди впливає на здоров'я і як поліпшити самопочуття
19 червня 2020, пʼятниця, 07:30 5
Lifestyle 2020-06-19T07:45:01+03:00
Українські Новини
Після спеки дощ. Як різка зміна погоди впливає на здоров'я і як поліпшити самопочуття

Після спеки дощ. Як різка зміна погоди впливає на здоров'я і як поліпшити самопочуття

Ирина Николенко
Поради лікарів, метеочутливість, зміни погоди
Різка зміна погоди впливає на здоров'я. Фото: pixabay
Різка зміна погоди впливає на здоров'я. Фото: pixabay

Різкі зміни погоди негативно впливають на здоров'я в той час, як протягом останніх днів в Україні погода різко змінюється – на зміну спеки приходить дощ з грозами. Серед головних симптомів головний біль, втома і сонливість, передають Українські Новини.

Лікарі зазначають, що перепади температури та атмосферного тиску негативно впливають на організм людини. Навіть у сильну спеку здорові люди можуть відчувати себе погано. Різкі зміни погоди найбільше впливають на людей з цукровим діабетом, серцево-судинними, бронхо-легеневими захворюваннями і захворюваннями опорно-рухового апарату.

Під час різкої зміни погоди, люди можуть відчувати сонливість, головний біль, ревматизм і навіть поганий настрій.

Якщо люди страждають від хронічної втоми або мають постійні стресові ситуації, то дощі ще більше можуть погіршувати стан.

Лікарі кажуть, що висока вологість повітря істотно підвищує ймовірність загострень запальних процесів бронхо-легеневої системи.

Як поліпшити самопочуття

Щоб поліпшити своє самопочуття після перепаду погоди, лікарі радять заздалегідь до цього підготуватися. Рекомендують відмовитися від шкідливих звичок, від жирної їжі, фаст-фудів і від важкого фізичного навантаження. Коли спека спадає радять прогулятися на свіжому повітрі. Також поліпшити самопочуття може контрастний душ і відвари трав з заспокійливою дією (ромашка, меліса, м'ята).

Якщо в сиру погоду відчувається біль у суглобах, то медики радять не вживати знеболювальні, а звернутися до фахівця. Адже ці симптоми вказують на погіршення хрящової тканини.

Люди з серцево-судинними захворюваннями за кілька годин до зміни погоди можуть відчувати зміну артеріального тиску, задишку. В такому випадку медики рекомендують контролювати тиск з допомогою тонометра і під час зміни тиску, приймати необхідні ліки.

Також не варто перебувати на вулиці і виконувати фізичну роботу в період з 10 до 17 годин. Крім того, слід обмежити вживання м'яса і жирів, а більше вживати овочі і фрукти.

Раніше Українські Новини повідомляли, за даними Гідрометеорологічного центру, 19 червня очікуються місцями грози, град і шквальний вітер.

Також синоптики розповіли, якою буде погода на все літо, а в червні температура повітря підніметься до +34 градусів.

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