У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Конституції

На ці вихідні, 27-29 червня, коли в Україні буде три дні вихідних у зв'язку з святкуванням Дня Конституції, відділення компанії експрес-доставки "Нова пошта" та кур'єрська доставка будуть працювати за звичайним графіком

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

Так, згідно з повідомленням, "Нова пошта" працюватиме:

у суботу, 27 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи;

у неділю, 28 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком неділі;

у понеділок, 29 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком понеділка.

Докладний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової пошти".

Як повідомляли Українські Новини, інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта", яка ввела безконтактну доставку, розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

Також "Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня.