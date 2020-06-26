У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Конституції

На ці вихідні, 27-29 червня, коли в Україні буде три дні вихідних у зв'язку з святкуванням Дня Конституції, відділення компанії експрес-доставки "Нова пошта" та кур'єрська доставка будуть працювати за звичайним графіком Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини. Так, згідно з повідомленням, "Нова пошта" працюватиме: у суботу, 27 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи; у неділю, 28 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком неділі; у понеділок, 29 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком понеділка. Докладний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової пошти". Як повідомляли Українські Новини, інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта", яка ввела безконтактну доставку, розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому. Також "Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня.