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26 червня 2020, пʼятниця, 06:00 5
Суспільство 2020-06-26T06:30:02+03:00
Українські Новини
У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Конституції

У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Конституції

Елена Новикова
День Конституції, Графік роботи, графік роботи Нової пошти
"Нова пошта". Фото: novaposhta.ua

На ці вихідні, 27-29 червня, коли в Україні буде три дні вихідних у зв'язку з святкуванням Дня Конституції, відділення компанії експрес-доставки "Нова пошта" та кур'єрська доставка будуть працювати за звичайним графіком 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

Так, згідно з повідомленням, "Нова пошта" працюватиме:

  • у суботу, 27 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи;
  • у неділю, 28 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком неділі;
  • у понеділок, 29 червня - відділення і адресна доставка працюють за графіком понеділка.

Докладний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової пошти".

Як повідомляли Українські Новини, інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта", яка ввела безконтактну доставку, розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

Також "Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня.

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