Більше 80% пенсіонерів вважають улюбленим святом Різдво

81% респондентів у віці 60-70 років, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають улюбленим святом Різдво, 7% - День Конституції.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, День незалежності більше люблять респонденти 18-39 років (22%), найменше - люди пенсійного віку (14%).

Релігійні свята майже однаково люблять представники всіх вікових категорій, крім свята Трійці, який трохи більше інших люблять люди пенсійного віку (38%) і найменше - молодь, 18-39 років (25%).

Новий рік є більш популярним серед респондентів віком 18-39 років (79%).

Міжнародний жіночий день найбільш популярний у віковій категорії 40-59 років (43%), День Перемоги найбільше люблять люди пенсійного віку 60-70+ (40%).

День захисника більш популярний у віковій категорії 40-59 років (15%).

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тисячі гривень отримують менше 5 тис. гривень пенсії пенсіонерам і заявив, що з першого квітня 2020 року уряд буде готовий її виплатити.