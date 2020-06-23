підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 15:35 4
Суспільство 2020-06-23T18:45:03+03:00
Українські Новини
До Дня Конституції Київ проведе захід біля пам'ятника гетьману Орлику за 45,8 тис. гривень

До Дня Конституції Київ проведе захід біля пам'ятника гетьману Орлику за 45,8 тис. гривень

Елена Новикова
КМДА, День Конституції, Святкування, святкові вихідні
Конституція
Конституція

До Дня Конституції, коли українці відпочиватимуть три дні, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір провести урочистий захід з дотриманням протиепідемічних заходів біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику за 45,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді КМДА на запит Українських Новин.

"За результатами проведеної процедури електронної закупівлі послуг на торговому майданчику Prozorro сума була знижена до 45,8 тис. гривень та буде спрямована на підготовку та проведення урочистого заходу біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у Печерському районі міста Києва", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що, відповідно до міської програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства в Києві на 2020-2022 роки", яка була схвалена в 2019 році, в бюджеті міста передбачено 50 тис. гривень на заходи до Дня Конституції.

Також зазначається, що при підготовці заходу будуть враховані протиепідемічні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням від 10 квітня 79% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають улюбленим святом Різдво, 7% - День Конституції.

Раніше у НБУ розповіли, як працюватимуть банки на День Конституції.

Більше новин про: КМДА День Конституції Святкування святкові вихідні

Оленич витратив 1,5 млрд із бюджету на проекти-пус...
День Європи українці святкуватимуть 3 дні: програм...
Сьогодні відзначається 23 річниця Конституції Укра...
Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Ск...
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok