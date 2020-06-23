До Дня Конституції Київ проведе захід біля пам'ятника гетьману Орлику за 45,8 тис. гривень

До Дня Конституції, коли українці відпочиватимуть три дні, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір провести урочистий захід з дотриманням протиепідемічних заходів біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику за 45,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді КМДА на запит Українських Новин.

"За результатами проведеної процедури електронної закупівлі послуг на торговому майданчику Prozorro сума була знижена до 45,8 тис. гривень та буде спрямована на підготовку та проведення урочистого заходу біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у Печерському районі міста Києва", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що, відповідно до міської програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства в Києві на 2020-2022 роки", яка була схвалена в 2019 році, в бюджеті міста передбачено 50 тис. гривень на заходи до Дня Конституції.

Також зазначається, що при підготовці заходу будуть враховані протиепідемічні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням від 10 квітня 79% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають улюбленим святом Різдво, 7% - День Конституції.

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