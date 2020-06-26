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26 червня 2020, пʼятниця, 12:37 21 Документ
Суспільство 2020-06-26T13:45:02+03:00
Українські Новини
ЗНО-2020 з математики будуть перевіряти у декілька етапів. Зошит із завданнями та дати результатів

ЗНО-2020 з математики будуть перевіряти у декілька етапів. Зошит із завданнями та дати результатів

Ярина Вацяк
ЗНО, Міносвіти, результати ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з математики, зошит ЗНО з математики, результати ЗНО з математики
ЗНО Фото: pixabay.com
ЗНО Фото: pixabay.com

Визначення офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики, яке відбулося 25 червня, відбуватиметься у декілька етапів.

На першому етапі сертифікаційні роботи учасників ЗНО буде оброблено за допомогою комп’ютера, після чого завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю №№25-35 перевірять екзаменатори. Після цього буде визначено кількість тестових балів для кожної сертифікаційної роботи, пише Osvita.ua.

На наступному етапі, спеціально створена експертна комісія з питань визначення результатів ЗНО, ухвалить рішення про встановлення порога "склав/не склав".

Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, вважатимуться такими, хто тест не склав.

Результати тих учасників, які подолають пороговий бал, будуть визначені за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів. Рейтингова оцінка за шкалою 100–200 балів буде відображати місце результату учасника серед результатів інших абітурієнтів.

Установлення порогу "склав / не склав" та визначення результатів зовнішнього оцінювання з математики відбудеться до 16 липня.

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики відбудеться не пізніше 17 липня.

Після цього школи отримають результати державної підсумкової атестації випускників, які цього року виявили бажання зарахувати результати ЗНО як ДПА з математики.

При оголошенні результатів ЗНО з математики будуть оприлюднені таблиці переведення тестових балів за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці за шкалою від 1 до 12 балів.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше осіб, ніж зареєструвалося. На ЗНО-2020 не змогли прибути 90% учасників тестування з ОРДЛО.

Тим часом, Міносвіти опублікувало інструкції, як здати тестування.

 

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