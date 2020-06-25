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25 червня 2020, четвер, 20:42 4
Суспільство 2020-06-25T21:30:02+03:00
Українські Новини
У ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше осіб, ніж зареєструвалося

У ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше осіб, ніж зареєструвалося

Валерия Драгомирова
ЗНО, Міносвіти, Додаткова сесія ЗНО, ЗНО з математики
ЗНО. Фото: Рixabay
ЗНО. Фото: Рixabay

У той час, як на Заході України учні не змогли дістатися до пунктів тестування через повінь, 152 тис. осіб взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з математики, в той час, як зареєструвалися на ЗНО 186 тис. осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з математики взяли 152 180 осіб, що становить 81,79% від загальної кількості зареєстрованих", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 83 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 30-за виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Дотримання процедури тестування контролювали 126 громадських спостерігачів.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики з причин, не залежних від їх дій та волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього їм необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області у 32 вчителів виявили коронавірус і до приймання ЗНО не допустили. Крім того, Міносвіти опублікувало інструкції як скласти ЗНО.

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