На ЗНО-2020 не змогли прибути 90% учасників тестування з ОРДЛО

Майже 90% випускників з ОРДЛО, зареєстровані для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке відбулося сьогодні, не змогли перетнути лінію розмежування. Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

"З 9236 зареєстрованих осіб в сьогоднішньому тестуванні взяли участь 7116 осіб (77%). З них 59 - це діти, які проживають на тимчасово окупованій території. Лінію розмежування не змогли перетнути 459 осіб (89% від тих, хто хотів взяти участь у ЗНО)", - написав Кириленко.

Він нагадав, що учасники, які не змогли прибути на пункти тестування з поважних причин, можуть протягом п'яти днів перереєструватися на додаткову сесію, подавши заявку у Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.

Як повідомляли Українські Новини, у західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО.

Український центр оцінювання якості освіти радить потерпілим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії.

Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.