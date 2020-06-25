Кількість хворих на коронавірус наступного тижня перевалить за 10 млн, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, наступного тижня кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшиться до 10 мільйонів людей в той час, як у ВООЗ уже заявляли про небезпечну фазу пандемії. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус.

Зі слів гендиректора ВООЗ, пандемія коронавірусу триває, а кількість нових хворих постійно зростає.

"В перший місяць цього спалаху ВООЗ зареєструвала менш як 10 тисяч випадків. Минулого місяця було зареєстровано майже 4 мільйони випадків. Ми очікуємо досягнення в загальній кількості 10 мільйонів випадків протягом наступного тижня", - заявив Гебреисус.

Глава ВООЗ назвав озвучені цифри "тверезим нагадуванням" продовження пандемії та боротьби з поширенням інфекції.

За останній місяць коронавірусом заразилися майже 4 млн жителів планети

На сьогодні у світі зареєстровано 9,1 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 470 тисяч людей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ попереджали про те, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності на коронавірус.

Тим часом, в Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом.