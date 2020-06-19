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19 июня 2020, пятница, 09:09 999
Мир 2020-06-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
В НАТО представили план действий из трех пунктов на случай второй волны коронавируса

В НАТО представили план действий из трех пунктов на случай второй волны коронавируса

Елизавета Кесельман
Нато, ВОЗ, Коронавирус, Вторая волна коронавируса, План спасения
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Всемирная организация здравоохранения предупредила страны о второй волне коронавируса, после чего в НАТО согласовали план действий на случай новой мировой всышки COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Как передает ведомство, Министры обороны стран НАТО на сегодняшнем заседании согласовали план на случай второй волны пандемии коронавируса. План состоит из трех решений.

 

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19, поэтому сегодня министры обороны приняли ряд решений.

В новый план НАТО входят:

  1. оказание поддержки союзникам и партнерам,
  2. создание запасов медицинского оборудования,
  3. фонд для приобретения критически важного медицинского оборудования.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что дексаметазон показал наилучшие результаты клинческих испытаний и снизил смертность от коронавируса. 

Однако, несмотря на это, ученые предупредили, что препарат опасен для жизней тех, кто болеет слабой или средней формой коронавируса. 

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