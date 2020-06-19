У ВООЗ заявили про небезпечну фазу пандемії — за добу захворіли понад 150 тисяч людей

Поки Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в Україні, ВООЗ попередили про те, що у світі починається нова і дуже небезпечна фаза пандемії коронавірусу COVID-19 з огляду на надзвичайно високий показник добового зараження коронавірусом на всій планеті — понад 150 тисяч осіб на добу. Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на прес-конференції.

"Вчора у ВООЗ надійшли відомості про понад 150 тис. нових випадків COVID-19. Наразі це найвищий добовий показник", — повідомив Гебреісус.

Половина всіх нових випадків захворювання припадає на Північну і Південну Америку. Але велике число інфікованих виявляють і у країнах Південної Азії та Близького Сходу.

"Світ перебуває в новій і дуже небезпечній фазі", — попередив глава ВООЗ.

Також у ВООЗ заявили, що це могло статися через те, що людям набридло перебувати вдома, а уряди прагнуть відкрити економіку.

"Але вірус все ще стрімко поширюється, він смертельно небезпечний, і більшість людей досі уразливі", — підкреслив Гебреісус.

Тим часом, 18 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.