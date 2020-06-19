підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У ВООЗ заявили про небезпечну фазу пандемії — за добу захворіли понад 150 тисяч людей
19 червня 2020, пʼятниця, 19:57 7
Світ 2020-06-19T20:30:02+03:00
Українські Новини
У ВООЗ заявили про небезпечну фазу пандемії — за добу захворіли понад 150 тисяч людей

У ВООЗ заявили про небезпечну фазу пандемії — за добу захворіли понад 150 тисяч людей

Ольга Фандорина
ВООЗ, Коронавірус, Covid-19, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews

Поки Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в Україні, ВООЗ попередили про те, що у світі починається нова і дуже небезпечна фаза пандемії коронавірусу COVID-19 з огляду на  надзвичайно високий показник добового зараження коронавірусом на всій планеті — понад 150 тисяч осіб на добу. Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на прес-конференції.

"Вчора у ВООЗ надійшли відомості про понад 150 тис. нових випадків COVID-19. Наразі це найвищий добовий показник", — повідомив Гебреісус.

Половина всіх нових випадків захворювання припадає на Північну і Південну Америку. Але велике число інфікованих виявляють і у країнах Південної Азії та Близького Сходу.

"Світ перебуває в новій і дуже небезпечній фазі", — попередив глава ВООЗ.

Також у ВООЗ заявили, що це могло статися через те, що людям набридло перебувати вдома, а уряди прагнуть відкрити економіку.

"Але вірус все ще стрімко поширюється, він смертельно небезпечний, і більшість людей досі уразливі", — підкреслив Гебреісус.

Тим часом, 18 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.

 

Більше новин про: ВООЗ Коронавірус Covid-19 коронавірус у світі Пандемія коронавірусу

На станції швидкої у Вінниці коронавірусом заразил...
Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронаві...
В Антикорупційному суді — перший випадок коронавір...
У НАТО розповіли план на випадок другої хвилі коро...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом 21:01
Сильні дощі з градом та шквальний вітер. На вихідних Україну знову чекає негода 21:00
В Україні з'являться "розумні дороги". Що це означає 20:43
За порушення карантину склали адмінпротоколи на майже 13 тисяч осіб 20:41
ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021 20:33
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok