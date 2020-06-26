Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, знову зменшилася

Поки захворюваність на коронавірус б'є рекорди, станом на 26 червня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 25 червня Миколаївська, Івано-Франківська і Тернопільська області визнано такими, що відповідають критеріям, Хмельницька область — не відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, (визначений як не більш ніж 50%) не відповідає Закарпатська область (59,04%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,93) і Луганська (21,39) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (19,78%), Закарпатська (15,63%), Львівська (17,40%), Рівненська (21,99%), Хмельницька (12,90%) та Чернівецька (11,17%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Закарпатська (15,28%), Київська (51,28%), Одеська (94,11%), Рівненська (33,10%), Хмельницька (32,79%) області, а також Київ (28,59%).

У Києві заповненість становить 37,32%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 98,33, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,35%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

Тим часом обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.