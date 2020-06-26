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26 червня 2020, пʼятниця, 12:12 13
Суспільство 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, знову зменшилася

Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, знову зменшилася

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, пом'якшення карантину, Динаміка COVID-19
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Поки захворюваність на коронавірус б'є рекорди, станом на 26 червня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 25 червня Миколаївська, Івано-Франківська і Тернопільська області визнано такими, що відповідають критеріям, Хмельницька область — не відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, (визначений як не більш ніж 50%) не відповідає Закарпатська область (59,04%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,93) і Луганська (21,39) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (19,78%), Закарпатська (15,63%), Львівська (17,40%), Рівненська (21,99%), Хмельницька (12,90%) та Чернівецька (11,17%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Закарпатська (15,28%), Київська (51,28%), Одеська (94,11%), Рівненська (33,10%), Хмельницька (32,79%) області, а також Київ (28,59%).

У Києві заповненість становить 37,32%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 98,33, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,35%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

Тим часом обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

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