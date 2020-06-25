Курс російської нацвалюти на 25 червня: рубль завмер

У четвер, 25 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 24 червня, підвищився на 1 копійку і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер не змінився порівняно з 24 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,92 Максимальний 3,77 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 25 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Також в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.