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25 червня 2020, четвер, 11:12 7
Фінанси 2020-06-25T12:00:03+03:00
Українські Новини
Курс російської нацвалюти на 25 червня: рубль завмер

Курс російської нацвалюти на 25 червня: рубль завмер

Елена Новикова
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У четвер, 25 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 24 червня, підвищився на 1 копійку і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер не змінився порівняно з 24 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 червня:

10 російських рублів    
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,92
Максимальний 3,77 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 25 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Також в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

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