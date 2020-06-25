За минулу добу в двох областях України не виявили коронавірусу

За минулу добу в двох областях не виявили жодного випадку зараження коронавірусом, тоді як загалом в Україні 24 червня кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 994 до 40 008.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Так, за минулу добу нових випадків коронавірусу не зафіксували в Херсонській області. Всього в області підтвердили 188 випадків COVID-19, 175 осіб одужали, 3 людини померли.

Крім того, в середу, 25 червня, коронавірус не зафіксували в Луганській області. Всього хворих в області 75 осіб, у яких виявили COVID-19, вилікувались — 54 і жодного летального випадку.

Карта поширення коронавірусу в регіонах України. Карта: covid19.gov.ua

Динаміка поширення коронавірусу в Україні. Динаміка коронавірусу. Графік: covid19.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області коронавірус зафіксували у 32 вчителів. Їх не допустили до проведення ЗНО.

Крім того, в Києві добова захворюваність на коронавірус поступово знижується.